Компания Labservice предлагает услуги по комплексному аутсорсингу складского персонала, аудиту и консалтингу в области складской логистики. Мы подберем именно тот персонал, который вам нужен - и в нормальном режиме работы, и в пиковых ситуациях.

На ваш объект приходит готовая команда, которая сразу приступит к работе. Линейный персонал владеет современными складскими технологиями. Опытный бригадир быстро усвоит все ваши требования, обеспечит их точное и стабильное соблюдение, выполнение KPI. Закрепленный менеджер будет с вами на связи постоянно.